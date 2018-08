Franse rappers die luchthaven op stelten zetten blijven in voorarrest

In Frankrijk heeft een rechter vrijdagavond de aanhouding van Booba en Kaaris bevolen. De twee rappers en hun entourage waren woensdag in de luchthaven van Orly, vlakbij de Franse hoofdstad Parijs, slaags geraakt met elkaar, waardoor de vertrekhal tijdelijk gesloten werd en enkele vluchten vertraging opliepen. Op 6 september worden ze berecht.

Booba en Kaaris werden woensdagavond samen met twaalf mensen uit hun entourage van hun vrijheid beroofd. De rechter besliste dat behalve de twee rappers, ook negen anderen in voorlopige hechtenis moeten. Volgens de magistraat is er nog steeds “vijandigheid tussen de twee groepen” en bestaat de kans op nieuwe ruzies die mensen in gevaar kunnen brengen.

De beklaagden riskeren elk tot zeven jaar cel en een boete van 100.000 euro.