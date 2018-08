Stroomproblemen met Antwerps tramverkeer achter de rug

Antwerpen - In Antwerpen worden de premetrostations op de as Astrid (Centraal Station) - Sportpaleis zaterdag opnieuw bediend, na de stroomstoring in het premetrostation Elisabeth eerder op de ochtend. Dat meldt De Lijn Antwerpen. De tramlijnen 2, 3, 5 en 6 volgen opnieuw hun normale route.

Door het stroomprobleem moesten de tramlijnen in kwestie staduitwaarts een omleiding volgen, wat ook in de andere richting voor de nodige hinder zorgde. Intussen is de situatie na zowat twee uur hersteld, maar moet er wel nog rekening gehouden worden met gevolgvertragingen.