Duitse toerist in het hoofd geschoten in Canada, vermoedelijke schutter opgepakt

De Canadese politie heeft een man opgepakt en een voertuig in beslag genomen in verband met een schietpartij in het westen van Canada, waarbij een Duitse toerist donderdag in het hoofd geraakt werd.

Het slachtoffer zat aan het stuur van een auto en was met zijn familie op weg, ongeveer 60 kilometer ten westen van Calgary. De 60-jarige Duitser is geopereerd en zal het incident wellicht overleven, maar zal levenslang de gevolgen dragen, zo hebben de autoriteiten zaterdag gemeld.

Een beschrijving van het voertuig van de dader door ooggetuigen leidde tot de arrestatie. De betrokkenheid van de man die is opgepakt wordt momenteel onderzocht. Volgens de politie zou alles er tot dusver op wijzen dat het “niet gaat om een geval van verkeersagressie of een toevallig incident”.

De politie denkt niet dat de inzittenden van de SUV van het Duitse gezin het doelwit waren van de schietpartij. Het gezin was op weg richting de grens met British Columbia, toen er op hun auto gevuurd werd vanaf de passagierszijde van een voorbijrijdend voertuig. De kogel ging door het venster aan bestuurderszijde en raakte de Duitse toerist in het hoofd. Die verloor de controle over zijn auto, waarna die tegen een boom reed.

De Duitser werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, en is daar met succes geopereerd. De drie andere gezinsleden in de auto van het slachtoffer raakten lichtgewond doordat de auto van de baan ging.