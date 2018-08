Schietpartij in Las Vegas: “We kunnen op alles antwoorden, behalve op de vraag: Waarom?”

De politie van Las Vegas heeft zijn onderzoek naar de schietpartij in de Amerikaanse stad die vorig jaar 58 levens eiste afgesloten. Het motief van schutter Stephen Paddock blijft echter een mysterie.

Het is de dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis: Stephen Paddock, een 64-jarige gepensioneerde vastgoedmakelaar, schoot op 1 oktober 2017 vanuit zijn hotelkamer op de 32ste verdieping van het iconische Mandalay Bay-hotel op een mensenmassa van 20.000 festivalgangers, om zichzelf vervolgens van het leven te beroven toen de politie zijn kamer dreigde te bestormen.

Paddock had op zijn hotelkamer een arsenaal aan wapens verzameld Foto: AP

Sheriff Joe Lombardo van de Las Vegas Metropolitan Police stelde vrijdagavond het eindrapport naar de schietpartij voor. Volgens Lombardo zijn enkel vragen over “het waar, wanneer en hoe” te beantwoorden, maar kan hij geen antwoord bieden op de vraag naar het exacte motief van de schutter.

“Wat we niet definitief kunnen vaststellen, is waarom hij dit deed. Paddock had op zijn hotelkamer een massa krachtige wapens en accessoires verzameld, maar liet geen zelfmoordbrief of manifest achter om zijn daden te verklaren.”

2,1 miljoen dollar verloren

De sheriff wees als mogelijke factor wel op het vele geld dat Paddock, een verwoed gokker, net voor de schietpartij verloor. Zo zou de man in de twee jaar voorafgaand aan de schietpartij 2,1 miljoen dollar hebben uitgegeven, onder meer aan casino’s.

Sheriff Joe Lombardo Foto: PBS

Lombardo beschreef Paddock verder als “een onopmerkelijke man met psychologische problemen, maar wiens acties in de aanloop naar de schietpartij geen verdenking wekten”. Het onderzoek wees verder uit dat er geen tweede schutter was, en dat er achter de schietpartij dus geen samenzwering gezocht moet worden.

Lombardo sloot zijn persconferentie af met een emotionele boodschap aan de nabestaanden van de 58 mensen die om het leven kwamen bij de schietpartij: “Het was onze verantwoordelijkheid tegenover die 58 mensen om elke steen om te keren. Ik hoop dat ons onderzoek enkele antwoorden en zo wat gemoedsrust kan bieden aan de families van zij die nooit thuis zijn gekomen, en zij die verwondingen en psychologisch trauma opliepen die hun levens hebben veranderd. Zij moeten de zwaarste last dragen.”

