Twee Belgische toeristen sterven bij zwaar verkeersongeval in Portugal

Bij een zwaar verkeersongeval in het zuiden van Portugal zijn vrijdagnamiddag twee Belgen om het leven gekomen, twee andere mensen raakten lichtgewond. Dat melden Portugese media.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag rond half vier in de namiddag. Op snelweg N393 in het plaatsje Vila Nova de Milfontes, een deelgemeente van Odemira in het Zuid-Portugese district Beja, botsten een vrachtwagen en een personenwagen tegen elkaar. Hoe het ongeval precies gebeurde, is nog onduidelijk. De tol van de aanrijding is in ieder geval zwaar.

Twee personen overleefden het ongeval niet. De man en de vrouw werden nog zwaargewond naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Odemira gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Twee andere mensen raakten lichter gewond, ze werden overgebracht naar een ander ziekenhuis in de omgeving.

De dodelijke slachtoffers zijn een Belgische man en vrouw, toeristen die in de omgeving op vakantie waren. Dat schrijven Portugese media en wordt door de lokale politie bevestigd aan nieuwsblad.be Over de identiteit van de Belgen is nog niets bekend. Het zou gaan om een man van 48 jaar en een 45-jarige vrouw, hoewel andere media in Portugal melden dat de man 50 jaar zou zijn. Wie de twee lichtgewonden zijn, is nog minder duidelijk. Al wordt hier en daar wel geschreven dat het om de tienerkinderen van het koppel zou gaan.

De FOD Buitenlandse Zaken kon het ongeval en overlijden van de Belgen nog niet officieel bevestigen.