Nachten van vallende sterren: de Perseïden zijn er weer

Wie wensen wil formuleren, kan binnen enkele nachten best eens buiten op een donkere plaats staan, want wij koersen met onze planeet weer door de meteorenzwerm Perseïden, wat vallende sterren oplevert. Dat melden Volkssterrenwacht Urania en Meteovista.

Elke zomer trekt de planeet aarde door de Perseïden-meteorenzwerm: een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Vele stofdeeltjes komen dan aan 60 km per seconde in botsing met de dampkring van de aarde en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel: een vallende ster of meteoor. Die desintegreert volkomen.

De activiteit van de meteorenregen sterkt vanaf 8 augustus aan tot een maximum volgens de Volkssterrenwacht Urania in de nacht van 12 op 13 augustus. Door de hoge stand van de radiant (de plaats vanwaar de meteoren van een zwerm vandaan lijken te komen) aan de hemel, is het grootste aantal Perseïden in de tweede helft van de nacht te zien. Beste moment is omstreeks 03.30 uur.

Om de meteoren waar te nemen, heb je geen telescoop of verrekijker nodig. Het volstaat om, best vanop donkere plaatsen buiten stedelijke gebieden, met het blote oog minstens 15 minuten te kijken naar een willekeurige plaats aan de nachthemel.