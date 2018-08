Vertrouwelijk VN-rapport gelekt: “Noord-Korea blijft kernwapens ontwikkelen, grootschalig smokkelen en wapens leveren aan Libië, Jemen en Soedan”

De Amerikaanse krant Washington Post signaleerde dinsdag al dat Noord-Korea wellicht nog altijd intercontinentale raketten aan het bouwen is. Dat blijkt onder meer uit satellietfoto’s van activiteiten in de complexen van Sanumdong en Kangson.

New evidence, supported by Planet satellite imagery taken on July 7, shows that work on advanced weapons is continuing at a large research facility in Sanumdong, North Korea: https://t.co/rD45K78zcK pic.twitter.com/FMFBdWIVWM