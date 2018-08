Ammoniakaanval Antwerpen: slachtoffer wijst cafébaas aan als schuldige

Antwerpen - Het onderzoek naar de ammoniakaanval van donderdagnacht op het Antwerpse Sint-Jansplein heeft een nieuwe wending genomen. Toen slachtoffer Ahmed (49) vrijdag verhoord kon worden door de lokale recherche, verklaarde hij dat zijn aanvaller niet de man was die gearresteerd was, maar wel Mohamed B. (40), de uitbater van café Bing Kong.

Cafébaas Mohamed B. had vrijdag nog uitvoerig beschreven wat er volgens hem op de avond van de feiten gebeurd was. “Van een caféruzie was geen sprake: die junkie (verdachte Abdelmajid E.O., nvdr.) komt hier niet binnen, hoor”, benadrukte hij. “En het slachtoffer, Ahmed, ken ik al jaar en dag. Die zorgt nooit voor problemen.” Volgens de verklaring van B. kwam de aanval helemaal uit het niets. “Ahmed stond op de stoep toen die andere plots een fles ammoniak uit zijn rugzak haalde en die over hem uitgoot.”

Het slachtoffer, een Afghaan genaamd Ahmed, raakte daarbij zwaargewond raakte aan de ogen. Hij kon pas vrijdag in de loop van de late namiddag een eerste keer verhoord worden. Hij wees daarbij uitbater B. aan als dader: die werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd, maar de politie liet hem na verhoor weer vrij. “Na het verhoor mocht hij beschikken”, aldus politiewoordvoerder Sven Lommaert. De cafébaas zal dus niet voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

Volgens de lokale politie is het verhaal van het slachtoffer, dat pas vrijdag in de loop van de late namiddag een eerste keer kon worden verhoord, momenteel nog erg warrig. De aanvankelijk geïdentificeerde verdachte, Abdelmajid E.O. (40), blijft daarom voorlopig in de cel en zal zaterdag worden voorgeleid. Intussen hoopt de politie meer duidelijkheid te kunnen scheppen op basis van camerabeelden en eventuele bijkomende getuigenissen.