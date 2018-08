Zal de droogte ook gevolgen hebben voor Kerstmis? Onze kerstbomen zijn in gevaar

De extreme hitte van de laatste tijd kan gevolgen hebben voor Kerstmis. Ook de dennen hebben immers last van de droogte. “Als het binnen de drie weken niet regent, zal het een ramp zijn”, zegt Jonathan Rigaux, voorzitter van de Ardense vereniging voor bomenkwekers.

“Als de maand augustus zo heet en droog is als de maand juli, kunnen we een verlies van tien tot vijftien procent van de productie verwachten”, klinkt het.

Van de 3,5 miljoen dennenbomen geproduceerd in ons land, die dan met Kerstmis in onze huizen staan of geëxporteerd worden, zouden er zo’n 350.000 tot 400.000 exemplaren verloren kunnen gaan.

Reserves uitgeput

De meeste bomen hebben tot nu toe stand kunnen houden door met hun lange wortels te puren uit de watervoorraad diep in de grond. Maar door de hitte en de aanhoudende droogte zijn ook die reserves op hun beurt uitgeput.

Sommige Normann-kerstbomen zijn al aan de uiteinden verbrand. De naalden zijn kleurloos, vervaagd en niet erg dik door het gebrek aan regen. Zo kunnen ze misschien nooit verkocht worden.