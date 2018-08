Iraanse betogers vallen religieuze school aan

Iraanse betogers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een religieuze school aangevallen in de stad Eshtehard. Dat meldt het nationale persbureau Fars. Het conservatieve Iraanse regime wordt al enkele dagen geconfronteerd met een opstoot van protest.

“Ongeveer 500 betogers hebben rond 21 uur (lokale tijd) de school aangevallen. Ze probeerden de poorten open te breken en voorwerpen in brand te steken”, zegt Hojateslam Hindiani, de directeur van de school in Ishtehad, zowat tachtig kilometer ten westen van de hoofdstad Teheran. “Ze kwamen aan met stenen en hebben alle vensters van de gebedszalen vernield en riepen slogans tegen het regime”, zo wordt nog meegedeeld. De betogers werden uit elkaar gedreven door de oproerpolitie. Sommige manifestanten werden opgepakt.

In verschillende Iraanse steden hebben de voorbije dagen “sporadische manifestaties” plaatsgevonden waaraan telkens enkele honderden betogers deelnamen, zo schrijft het door de staat gecontroleerde Fars. Onder meer in Shiraz (zuiden), Ahvaz (zuidwesten), Mashhad (noordoosten) en Karaj (noorden) vonden betogingen plaats. Volgens videobeelden die circuleren op de sociaalnetwerksites zou ook in de centrumstad Isfahan protest hebben plaatsgevonden.

De Iraanse regering ziet het aantal protestacties tegen haar beleid duidelijk toenemen. Heel wat inwoners zijn ongerust over de gevolgen van de Amerikaanse terugtrekking uit het nucleair akkoord, waarmee de weg naar nieuwe economische sancties door de VS is vrijgemaakt.