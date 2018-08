Thierry krijgt boete omdat hij claxonneerde na match Rode Duivels

Een man uit de gemeente Lontzen, in de provincie Luik, heeft deze week een onverwacht proces-verbaal in de bus gekregen. Hij ontving een boete van 58 euro omdat hij met zijn wagen geclaxonneerd had na een match van de Rode Duivels tijdens het voorbije wereldkampioenschap.

Thierry was op 18 juni naar de gemeente Welkenraedt getrokken om daar de match van de Rode Duivels tegen Panama te volgen. Toen hij na afloop terug naar zijn huis in Lontzen reed, claxonneerde hij uitbundig om de overwinning te vieren.

Maar dat had hij beter niet gedaan. Nu het wereldkampioenschap al enkele weken achter de rug is, heeft hij immers een boete van 58 euro ontvangen. “In eerste instantie dacht ik dat het om een ‘traditionele’ verkeersovertreding ging”, zegt de man, die de politiebrief donderdag in de bus kreeg, aan La Meuse.

Het proces-verbaal was echter om een andere reden opgesteld: onterecht claxonneren. Volgens de wegcode mag de claxon enkel gebruikt worden om een noodzakelijke waarschuwing te geven in een gevaarlijke situatie. Wordt de claxon onterecht gebruikt, kan dat een boete opleveren.