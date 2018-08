Elke dag 155 rijverboden voor drank of drugs achter het stuur

De politie deelt elke dag maar liefst 155 tijdelijke rijverboden uit aan bestuurders die gedronken hebben of onder invloed zijn van drugs. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Wie bij een politiecontrole betrapt wordt met meer dan 0,5 promille alcohol in zijn bloed, is zijn rijbewijs drie uur kwijt. Vanaf 0,8 promille wordt dat zes uur, bij zware dronkenschap of drugsintoxicatie twaalf uur.

Cijfers wijzen nu uit dat in 2016 het rijbewijs van 56.671 bestuurders ingetrokken werd, ofwel ongeveer 155 per dag. Bij één op de vijf bestuurders werd het rijbewijs drie uur ingetrokken, bij maar liefst drie op de vijf werd dat zes uur. De zwaarste overtreders tenslotte waren goed voor het laatste vijfde: in totaal 11.181, 12 procent meer dan in 2015.