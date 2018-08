België stevent af op tweede hittegolf in één zomer, heel Europa kreunt onder de warmte

België stevent af op een tweede hittegolf in één zomer, dat was geleden van 2006. Ook in de rest van Europa kreunt men intussen onder de hitte: in Portugal dreigt vandaag een veertig jaar oud Europees record (net niet) te sneuvelen, in Spanje vielen door de warmte al drie doden, en in Moskou worden speciale koelruimtes geopend waar de inwoners van de stad kunnen afkoelen.

Mensen zoeken verkoeling in een park in Madrid Foto: AFP

De tweede hittegolf van het jaar is een feit van zodra straks in Ukkel 30 graden Celsius gehaald wordt. De eerste hittegolf startte op 13 juli en duurde tot en met 27 juli. De tweede hittegolf zou als begindatum 29 juli hebben, en volgens weerman David Dehenauw wellicht ergens in de tweede helft van volgende week eindigen.

Het is van 2006 geleden dat we twee hittegolven in hetzelfde jaar hadden. Dat was ook zo in 1995 en 1911. Het record blijft 1947 met vier. De langste hittegolf in ons land werd ook opgetekend in 1947 en duurde toen 19 dagen. De cijfers gaan terug tot 1901.

Om klimatologisch van een hittegolf te kunnen spreken zijn er minstens vijf opeenvolgende dagen met een temperatuur van 25 graden Celsius of meer nodig, waarvan bovendien minstens drie dagen met temperaturen van 30 graden Celsius of meer. De hitttegolf eindigt op de dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder de 25 graden zakt.

Toeristen in Lissabon Foto: AFP

Sahara-zand in Portugal

Ook in de rest van Europa kreunt men intussen onder de hitte. Met name in Portugal en Spanje dreigen zaterdag decenniaoude hitterecords te sneuvelen. De oorzaak volgens meteorologen: hete lucht uit Noord-Afrika. Dat front draagt ook zand uit de Sahara-woestijn mee, waardoor de hemel op sommige plaatsen donkergeel kleurt.

Zo brak men de vorige dagen al op acht verschillende plaatsen in Portugal records: donderdag werd in Abrantes, een stad 150 kilometer ten noordoosten van Lissabon, al 45,2°C gemeten. In de zuidelijke provincie Alentejo zijn de straten dan ook grotendeels verlaten, en Portugese boeren werken momenteel ’s nachts in plaats van overdag. De stranden van Lissabon zijn dan weer overbevolkt. Het Portugese weerinstituut verwacht er vandaag temperaturen tot 47°C, het huidige record uit 2003 staat er op 47,4°C. Het Europese record werd in 1977 gemeten in de Griekse hoofdstad Athene, daar werd het toen 48°C.

Omwille van de hitte hebben hulpdiensten de noodtoestand uitgeroepen: extra medisch personeel en brandweerlui zijn zo van wacht. 400 brandweermannen en vijf vliegtuigen bestrijden momenteel trouwens al een bosbrand in Montchique, in de Algarve. Daarbij zouden al tien brandweermannen gewond zijn geraakt. Portugal werd vorig jaar getroffen door de derde dodelijkste bosbrand in de geschiedenis van het land, toen kwamen 60 mensen om het leven en vielen er 200 gewonden.

Inwoners zoeken afkoeling in Ronda, nabij Malaga Foto: REUTERS

Drie doden in Spanje

Ook in Spanje is men op zijn hoede voor bosbranden, want ook daar zijn de omstandigheden zo heet en droog dat de vegetatie kan ontbranden. Zo moesten al bewoners geëvacueerd worden in het Zuid-Spaanse Nerva, waar 200 brandweerlui en militairen een brand die al 120 are land afbrandde bestrijden.

De hitte eiste de afgelopen dagen al drie levens in Spanje: in het zuidoostelijke Murcia overleed een 78-jarige man aan een zonnesteek, en in dezelfde stad kwam ook een 48-jarige man om het leven nadat hij werd bevangen door de warmte tijdens wegwerkzaamheden. En in Barcelona troffen voorbijgangers op straat een man straat aan bij wie het bloed uit de mond liep. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar aan de gevolgen van oververhitting.

Men verwacht in Spanje vandaag bovendien dat de temperaturen nog verder oplopen tot 44°C, daarom geldt in 41 van de 50 Spaanse provincies een hittewaarschuwing. Het huidige record staat op 46,9°C, gemeten in het zuidelijk gelegen Cordoba in juli 2017.

In Zweden wordt gevreesd voor meer bosbranden Foto: AFP

Speciale koelruimtes in Moskou

Ook in het noorden van Europa ondervindt men trouwens de gevolgen van de hittegolf: in Zweden dreigen nog steeds meer bosbranden, nadat die branden de afgelopen weken al woedden in wouden rond de poolcirkel. Ook dit weekend geldt er volgens de Zweedse civiele bescherming “een verhoogd risico voor bosbranden” in het centrum en het zuiden van het land, door de aanhoudende droogte en sterke winden.

In Moskou tenslotte steeg de temperatuur de afgelopen dagen tot 30°C. Minder dan in de rest van Europa, maar toch fors boven het gemiddelde van 23°C voor deze periode van het jaar in de Russische hoofdstad. De stedelijke autoriteiten kondigden daarom dat ze honderden “koelruimtes” zou openen waar inwoners kunnen afkoelen in ruimtes met airco, waterbronnen en medisch personeel.