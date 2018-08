Mirallas komt over van Everton, waar hij sinds 2012 aan de slag was. Het voorbije halfjaar werd de 30-jarige aanvaller uitgeleend aan het Griekse Olympiakos. Mirallas telt dertig caps met de nationale ploeg, waarin hij tien doelpunten scoorde. Hij ontbrak in de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor het WK in Rusland.