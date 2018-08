Tientallen woningen ontruimd wegens instortingsgevaar door grondverzakking in Zellik

Asse - In Zellik, een deelgemeente van Asse, heeft zich zaterdagochtend een grondverzakking voorgedaan. Drie straten in de gemeente zijn afgesloten omdat er instortingsgevaar is. Een brandweerman raakte bij de interventie gewond.

De grondverzakking deed zich zaterdagvoormiddag door in de Van Malderenstraat in Zellik. “Er was een waterlek”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “Dat is intussen gedicht.”

Foto: gjs

Door het lek is er veel water in kelders en onder de straat gespoeld, waardoor een gat ontstaan is in de straat van ongeveer 2 meter diameter. “De straten zijn daarom afgezet en de mensen die er wonen zijn geëvacueerd. Zij worden opgevangen door buren en familie.”

Foto: gjs

Wie geen opvang heeft, wordt opgevangen in cc Den Horinck. “De aannemer is onderweg om de problemen op te lossen”, aldus Van Elsen, die niet zegt te weten hoe lang de problemen nog kunnen aanhouden.

Een brandweerman raakte ter plaatse lichtgewond toen hij met zijn been kwam vast te zitten in een gat in de weg.

Foto: gjs