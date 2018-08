Mogelijke doorbraak in dertig jaar oude verdwijningszaak van tienerjongen

Speurders hebben mogelijk een doorbraak te pakken in de zaak rond de mysterieuze verdwijning van een Britse tienerjongen. Lee Boxell verdween bijna dertig jaar geleden. Nu zou er een belangrijke getuige opgedoken zijn.

De toen vijftienjarige Lee Boxell werd voor het laatst gezien op 10 september 1988 in Zuid-Londen. Zijn ouders dachten dat hij onderweg was naar een voetbalwedstrijd.

Maar de politie ontdekte later dat de jongen tijd doorbracht in een bijgebouw van een kerk. Een ontmoetingsplaats voor tieners die later het doelwit werd van pedofielen.

Speurders dachten dan ook lange tijd dat de antwoorden op de mysterieuze verdwijningszaak te vinden waren in de omgeving van de kerk en de nabijgelegen begraafplaats. In 2013 lieten ze opgravingen doen op dat kerkhof, zonder resultaat.

Een jaar later werden drie mannen van 78, 52 en 41 jaar oud gearresteerd op verdenking van de moord op Lee en misbruik van kinderen. Tot een doorbraak kwam het echter nooit.

Nieuwe informatie

Tot nu. Deze week zouden de speurders immers iemand ondervraagd hebben die informatie heeft over de plaats waar de overblijfselen van de tienerjongen mogelijk te vinden zijn. Dat heeft een woordvoerder van het hoofdbureau van de Londense politie inmiddels bevestigd.

“Door die informatie kunnen de onderzoekers vermoedelijk de zaak oplossen”, zegt een bron dicht bij het onderzoek. “Ik hoop echt voor de ouders van Lee dat ze hem kunnen vinden zodat hij een laatste rustplaats kan krijgen.”

Ook de ouders van de jongen hopen dat er eindelijk een doorbraak komt. “Maar zelfs als we nooit te weten komen wat er met Lee gebeurd is, hebben we ons best gedaan om andere ouders in dezelfde situatie te helpen”, zeggen Peter en zijn vrouw Christine.