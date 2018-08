Motorrijder overleeft klap met wagen in Loppem niet

Aartrijke / Zedelgem - Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Loppem is zaterdagochtend een 36-jarige motorrijder om het leven gekomen. Dat bevestigt het West-Vlaams parket, afdeling Brugge. Hij knalde op een wagen die voor hem reed en wou afslaan.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat L.D. (°1999) met haar wagen linksaf wou afslaan. Op datzelfde moment wou de motorrijder de wagen voorbijsteken, maar K.M. is op zijn voorligger geknald.

Er was een getuige, maar er werd door het parket alsnog een verkeersdeskundige aangesteld. Remsporen waren er niet. Het onderzoek moet uitwijzen of de motard te snel reed en of zijn voorligster haar richtingaanwijzer heeft gebruikt.