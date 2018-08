Thaise voetballertjes verlaten Boeddhistisch klooster met plechtige ceremonie

Voor de Thaise jongens die bijna 10 dagen vastzaten in een grot, zit hun avontuur er nu echt op. Na hun redding verbleven ze eerst in een ziekenhuis om aan te sterken, en vandaar ging het naar een monnikenklooster. Daar namen ze nu afscheid met een ceremonie.

Dat de jonge voetballertjes en hun trainer na de traumatische ervaring in de grot niet meteen naar huis gingen, had een reden. Voor de jongens en hun ouders was het een manier om respect te betuigen aan de duiker die op het leven kwam tijdens de reddingsoperatie. Hun trainer, die ook in de grot opgesloten zat, woonde eerder al in een klooster en is nu gewijd als monnik. De groep bleef 9 dagen in het klooster, even lang als ze vast zaten onder de grond.

De hele wereld volgde de spectaculaire redding van de jongens op de voet, nadat ze vast zaten in een ondergelopen grot. Thailand hoopt inmiddels over enkele maanden een heus museum te kunnen openen, dat moet herinneren aan het reddingsverhaal en de ontbering van de jongens. Daar zal ook de duiker geëerd worden die bij die redding om het leven kwam. Hij krijgt een standbeeld aan de ingang van de grot.