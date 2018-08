NMBS verpest tot drie keer toe treinreis van Chiro uit Wetteren

Wetteren - “Beste NMBS, de afgelopen week zijn we allesbehalve te spreken over uw dienstverlening.” Zo begint de gepeperde brief die de Chiro Overschelde uit Wetteren op de Facebookpagina van de NMBS heeft gepost. “We zullen in het vervolg twee keer nadenken voor we nog eens gebruikmaken van uw diensten.”

De woede om de treinstaking eind juni, die het vertrek van flink wat chiro- en scoutsgroepen op zomerkamp bemoeilijke, is nog maar pas verteerd, of onze nationale treinmaatschappij krijgt alweer de wind van voren. Nu van de Chiro Overschelde, die haar zomerkamp aardig verpest zag worden.

Foto: if

Nefast voor de feestvreugde

De groep uit Wetteren vertrok op 31 juli met 97 jongens en meisjes op kamp naar Heist-op-den-Berg, maar de NMBS had “slechts 48 plaatsen gereserveerd, de reservatiebriefjes hingen zelfs niet uit en de conducteur gaf duidelijk te kennen hem verder met rust te laten.” Nochtans had de Chiro 397,70 euro betaald voor de gereserveerde tickets, terwijl de reis slechts 182 euro had gekost zonder reservatie.

Ook de 21 chiroleden die hun fiets zouden meenemen, kwamen van een kale reis terug. Na veel vijven en zessen waren de loketbediende en de Chiro overeengekomen dat de groep zich in drieën zou splitsen en drie verschillende treinen zou nemen. Nefast voor het groepsgevoel, maar soit… “Toen de laatste groep de trein wou nemen, bleek er helemaal geen plaats te zijn voor de fietsen.”

Donderdag liep het dan voor een derde keer fout: een deel van de groep nam de trein in Mechelen. “Toen de trein toekwam, moesten er nog drie lijntjes ingevuld worden op een van de vijf go-passen. De andere vier waren al in orde. De kindjes waren aan het opstappen, toen de conducteur bij de leiding langskwam die nog aan het schrijven was. Zonder boe of ba vloog de conducteur uit, trok alle go-passen – inclusief de volledig ingevulde – uit de handen van de leiding en scheurde deze zonder pardon.” Door het hele gedoe dat volgde, mistte de groep op de koop toe de aansluiting in Antwerpen-Berchem.

Wel meer gelijkaardige verhalen

Erwin Cools, woordvoerder van Chirojeugd Vlaanderen, wil het verhaal niet nodeloos opkloppen: “Zulke voorvallen zijn te betreuren, maar komen gelukkig niet al te vaak voor.” Ook zijn collega Jan Van Reusel van Scouts & Gidsen Vlaanderen giet olie op de golven, “maar ook wij horen af en toe gelijkaardige verhalen. Altijd draait het ongenoegen rond dezelfde thema’s: te weinig zitplaatsen ondanks tijdige reservatie, geen oplossing wanneer een grote groep zijn aansluiting mist doordat de trein te laat aankomt alsook ongenoegen over de prijzen. Jammer, want eigenlijk zijn jeugdbewegingen een objectieve bondgenoot van de NMBS: wij promoten het openbaar vervoer als een duurzaam en ecologisch transportmiddel voor groepen, maar worden daar helaas niet altijd voor beloond.”

“Grondig onderzoek”

Bart Crols, de woordvoerder van de NMBS, belooft alvast een grondig onderzoek van de incidenten. “Het is alvast duidelijk dat hier heel wat misgelopen is. Een goedgekeurde reservatie betekent dat het aan de NMBS is om de gedane beloftes waar te maken.”

Hij wijst er wel op dat vervoersbewijzen geldig moeten zijn alvorens reizigers op de trein stappen: “Ook hier zullen we grondig onderzoeken wat er fout is gelopen is en waarom alle go-passen zomaar werden ingetrokken en blijkbaar vernietigd. De NMBS neemt dit als klantgerichte onderneming zeer ernstig en ik hoop dat deze ervaring de jongeren niet zal afschrikken om in de toekomst alsnog de trein te nemen. We verontschuldigen ons alvast en nemen zeker contact op met de groep”, aldus nog de NMBS-woordvoerder.