Makelaar van Thibaut Courtois sneert richting Chelsea, dat transfer van doelman blijft tegenhouden

Brussel - Er is voorlopig nog geen doorbraak in een eventuele transfer van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid. Courtois dringt aan op een transfer omdat hij terug naar Spanje wil voor zijn kinderen, maar Chelsea staat dat momenteel niet toe. “Laat hem toch zijn droom waarmaken”, sist Courtois’ makelaar Christophe Henrotay in The Sun.

“Ik lees overal dat Chelsea zegt dat de bal in Thibauts kamp ligt. Onzin, Thibaut heeft duidelijk genoeg zijn wens uitgedrukt aan de club”, aldus Henrotay in de Britse kant The Sun. “Het gaat bij hem om meer dan het sportieve en het financiële: in Madrid kan hij veel dichter bij zijn kinderen wonen. Er is een bod gedaan, maar Chelsea wil er niets van weten. We begrijpen heel goed dat Chelsea hem niet graag ziet vertrekken, maar het gaat hier om een man die bij zijn kinderen wil zijn. Laat hem die droom dan toch waarmaken”.

Chelsea-trainer Maurizio Sarri reageerde zeer kort op het netelige transferdossier. “Op dit moment is Thibaut onze keeper. Of dat in de toekomst nog zo zal zijn, weet ik niet. Dat hangt van de club af, maar vooral van hem. Ik hoop alleszins dat hij blijft”.