Toestel Brussels Airlines moet rechtsomkeer maken na vogel in motor

Brussel -

Een toestel van Brussels Airlines dat zaterdagnamiddag was vertrokken vanop de luchthaven van Zaventem met bestemming Las Palmas heeft rechtsomkeer moeten maken. Een motor van het toestel had schade opgelopen nadat bij het opstijgen er een vogel in was beland. Dat bevestigt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Het toestel met 147 passagiers aan boord kon veilig landen.