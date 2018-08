Gestrande bergbeklimmer overleeft dagenlang in ‘cocon van sneeuw’ op 6300 meter hoge bergtop

Een Russische bergbeklimmer is op weg naar huis nadat hij enkele dagen werd verzorgd in een Pakistaans ziekenhuis voor extreme onderkoeling en uitputting. De man overleefde zes dagen op een 6300 meter hoge bergtop, nadat zijn partner door een val was omgekomen en hij niet meer naar beneden kon klimmen. De onfortuinlijke klimmer kon zichzelf beschermen tegen lawines en andere extreme weersomstandigheden door zich te begraven in een ‘cocon van sneeuw’. Eind juli werd hij na enkele mislukte pogingen gered door een helikopter, maar heeft nu een lange revalidatie in een Russisch ziekenhuis voor de boeg.

Alexander Gukov bracht zes lange dagen door op Latok 1, een bergtop in de Karakoram, een gebergte in Centraal-Azië op het grensgebied van Pakistan, India,Afghanistan en China. Toen de man door gevaarlijke omstandigheden gedwongen werd om samen met zijn partner Sergey Glazunov aan de afdaling van de 6300 meter hoge piek te beginnen, kwam die laatste ten val en stierf aan zijn verwondingen.

Gukov stuurde een SOS zodra hij zijn partner uit het oog was verloren, maar reddingsacties werden bemoeilijkt door het slechte weer in de bergketen. De Russische bergbeklimmer moest noodgedwongen in de sneeuw kamperen en kreeg lawine na lawine te verduren. Om zichzelf te beschermen, bouwde Gukov een cocon van sneeuw, maar na drie dagen raakte zijn voedselvoorraad uitgeput en voelde de man zich verzwakken.

Amputatie

“‘s Nachts kreeg ik hallucinaties. Ik droomde dat ik veilig thuis was”, verklaarde Gukov toen hij werd gered. “Ik dacht ook hoe ik mijn vriendin ten huwelijk zou vragen.” De laatste reddingspoging liep bijna fout af toen de helikopter bijna crashte omdat de Rus vergeten was om zijn klimgordel los te maken, maar uiteindelijk kon de man in allerijl naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij was ondervoed, uitgeput en had verwondingen die door bevriezing waren veroorzaakt. Er wordt gevreesd dat de tenen van de man zullen moeten worden geamputeerd.

Alexander Gukov is nu begonnen aan een lange reis naar Rusland, waar hij zal blijven revalideren in een ziekenhuis in Moskou. Hij en zijn betreurde partner waren even heel dichtbij gekomen om de meest noordelijke kant van Latok 1 te beklimmen - iets waar niemand ooit in geslaagd is - maar moeten nu een hoge prijs betalen voor hun recordpoging.