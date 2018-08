Clarence Seedorf volgt Hugo Broos op als bondscoach van Kameroen

De Kameroense voetbalbond heeft zaterdag de Nederlander Clarence Seedorf aangesteld als nieuwe bondscoach. Seedorf volgt onze landgenoot Hugo Broos op die eind 2017 in onmin vertrok. Sindsdien werd het team op interimbasis geleid door oud-international Rigobert Song. Seedorf neemt Patrick Kluivert mee als zijn assistent.

De 42-jarige Seedorf kende tot dusver nog geen bijster succesvolle trainerscarrière. Bij zowel AC Milan (2014), het Chinese Shenzhen Xiangxue (2016) als Deportivo La Coruna (2018) bleef hij slechts een half jaar aan boord. Met de Galiciërs degradeerde op het einde van het voorbije seizoen.

Als speler was Seedorf uitermate succesvol bij achtereenvolgens Ajax (1992-1995), Sampdoria (1995-1996), Real Madrid (1996-2000), Internazionale (2000-2002) en AC Milan (2002-2012). Hij sloot zijn carrière tussen 2012 en 2014 af in Brazilië bij Botafogo. Op zijn palmares prijken onder meer vier Champions League-trofeeën, twee WK’s voor clubs en in totaal vijf landstitels in respectievelijk Nederland, Spanje en Italië.

Seedorf start zijn campagne bij Kameroen in september met de kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup tegen de Comoren en Malawi. Kameroen is titelverdediger in het Afrikaans landenkampioenschap. Onder leiding van Hugo Broos wonnen de Ontembare Leeuwen de editie van 2017.