De fans van KV Mechelen hebben zich bij hun eerste match in 1B van hun slechtste kant laten zien. In hun openingsmatch op bezoek bij OH Leuven (momenteel 1-0 voor de thuisploeg) bekogelden ze thuisdoelman Kawin Thamsatchanan herhaaldelijk met flesjes en bekertjes bier, waarna de match in de 61e minuut voor tien minuten werd stilgelegd. Opvallend: OHL-trainer Dennis van Wijk, die zich boos over het gedrag van de Mechelse fans, werd naar de tribune gestuurd.