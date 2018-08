Agenten pakken dronken man op, maar die laat zich niet zomaar doen: hij slaat op de vlucht met politieauto

Agenten in Zeeuws-Vlaanderen pakten donderdag een dronken automobilist en zijn kompaan op. Het duo werd op de achterbank van de politiewagen gezet, maar wist toch (tijdelijk) te ontkomen: één van hen kroop op de bestuurdersstoel en reed weg.

Het tweetal, een 27-jarige Litouwer en 33-jarige andere man, werd aan de kant gezet omdat ze gevaarlijk over een vakantiepark in de buurt van de plaats Hoek reden, meldt NU.nl. Eén van hen zou bovendien een medewerker van het vakantiepark hebben geslagen. Beide heren bleken te veel te hebben gedronken.

Vlucht met politiewagen

Agenten zetten de twee mannen op de achterbank van hun politiewagen, waarop de 27-jarige op de bestuurdersstoel kroop en wegreed. De agenten stonden nog met getuigen te praten en merkten de plannen van de verdachte pas op toen het te laat was.

Na een klein stukje rijden, stopte de Litouwer en vluchtte een weiland in. Zijn kompaan bleef in de wagen zitten. Uiteindelijk werd de beschonken twintiger nogmaals in de kraag gevat. Dat gebeurde met de hulp van een politiehond. De man had zich verstopt op het erf van een boerderij.

Tijdens het avontuur bleek dat de Litouwer de twee linkerbanden van de wagen kapot had gereden.