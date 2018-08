Noord-Korea spreekt niet mis te verstane taal: “Wij blijven kernwapens produceren tot VS beloftes inlost”

Na de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un leek een historisch verdrag in de maak. Inmiddels lijkt de relatie tussen beide partijen echter weer richting het vriespunt te gaan. Noord-Korea waarschuwt dat het kernwapens blijft maken zolang de VS zijn beloftes niet inlost.

Trump en Kim ontmoetten elkaar in juni in Singapore. Tijdens de top bereikten de staatshoofden een veelbelovend akkoord over de denuclearisatie van Noord-Korea. In ruil zouden de Verenigde Staten onder meer de zware sancties tegen het geïsoleerde land versoepelen. Maar uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Pyongyang allerminst gestopt is met de ontwikkeling van zijn nucleaire programma en met de productie van raketten.

Tijdens een bijeenkomst van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) op zaterdag in Singapore heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken iets meer duidelijkheid over de zaak geschept. Ri Yong-ho liet weten dat zijn land al een reeks stappen richting denuclearisatie heeft gezet, zoals de ontmanteling van verschillende nucleaire testsites.

De Amerikaanse en Noord-Koreaanse ministers van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo en Ri Yong-ho, schudden elkaar de hand bij de bijeenkomst in Singapore. Foto: AFP

Beloftes nakomen

Maar Ri waarschuwde dat Noord-Korea geen verdere stappen zal ondernemen, omdat Washington zijn deel van het akkoord niet naleeft. Dat meldt de New York Times. De minister wil dat de regering Trump de sancties tegen Noord-Korea versoepelt en aanstalten maakt om een officieel vredesverdrag voor de Koreaanse Oorlog (1950-1953) te onderhandelen (formeel is het conflict namelijk nooit geëindigd).

“In plaats daarvan schreeuwt de VS steeds luider, houdt het vast aan de sancties tegen Noord-Korea en lijkt het te weigeren om de oorlog als beëindigd te verklaren -een zeer basale, maar primaire stap voor vrede op het Koreaans schiereiland”, sprak Ri. Hij benadrukte dat beide landen “gelijktijdige acties” moeten ondernemen richting denuclearisatie en het verbeteren van de onderlinge relaties.

Brief

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, was bij de bijeenkomst in Singapore. Hij sprak met Ri, maar was niet meer aanwezig voor het statement van de Noord-Koreaan. Later gaf een Amerikaanse diplomaat een brief van Trump voor Kim aan Ri. De inhoud daarvan is niet bekend.