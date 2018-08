Levenloos lichaam van jonge vrouw in Dender gevonden

Aalst - In de Dender, ter hoogte van de brug aan de Hogeweg en Erembodegem-Dorp is zaterdagnamiddag een stoffelijk overschot van een jonge vrouw uit het water gehaald.

Rond 14.50 uur werd het levenloos lichaam opgemerkt door een voorbijganger. Die verwittigde de hulpdiensten die snel ter plaatse kwamen. De lokale politie sloot onmiddellijk de omgeving af. De brandweer kwam ter plaatse met hun duikteam, net als de federale gerechtelijke politie en hun afstappingsteam.

Het parket van Dendermonde startte een onderzoek. Hoe de vrouw - gekleed in een T-shirt van de Rode Duivels - precies in het water belandde, is nog onduidelijk. De wetsdokter moet de precieze doodsoorzaak van de vrouw proberen te achterhalen. Alle pistes liggen nog open.

“Het is nog niet duidelijk hoe lang het lichaam al in de Dender ligt en of het al dan niet om een crimineel feit gaat. Dat moet een autopsie zondagochtend uitwijzen”, laat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) weten die zelf ook ter plaatse was.