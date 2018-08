Jongeren gebruiken jonge katjes als voetbal: één dier overleeft mishandeling niet

Heverlee / Leuven - In Leuven heeft een vrouw vrijdagavond de mishandeling van twee katjes gestopt. Een groep jongeren gebruikte de dieren als voetbal. Voor één van de beestjes kwam de hulp te laat, hij overleefde het incident niet.

De katjes van ongeveer vier maanden oud werden een week geleden achtergelaten op een speelpleintje in Leuven. Vrijdagavond zag een vrouw hoe een groep jongeren de dieren schopte en als voetbal gebruikte, meldt kattenopvang Zwerfkat in Leuven op Facebook.

Een van de dieren kwam om het leven als gevolg van de mishandeling. De vrouw pakte het andere katje af en nam het naar een dierenarts. Daar werd de kat behandeld voor bloeduitstortingen en zwellingen. De redder in nood heeft het dier, Pacha, in huis genomen. “Hij ligt de hele tijd in haar nek te ronken”, klinkt het op Facebook. In een reactie aan Nieuwsblad.be laat de kattenopvang weten dat Pacha het goed maakt.

Dreigementen

De schrik zit er wel goed in bij de vrouw, luidt het nog. De reddingsactie kwam haar op heel wat dreigementen van de jongeren te staan. Hoe groot de groep was en wat de leeftijd van de jongeren was, is niet duidelijk. “Het was al avond en ze wou er zo snel mogelijk weg.”

De politie is op de hoogte gebracht. Daar was men zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.