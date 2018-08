Ouders en kinderen komen om bij vliegtuigcrash in Zwitserland

Bij een crash met een klein vliegtuig zijn zaterdagochtend in Zwitserland vier doden gevallen. Dat meldt de politie. Later stortte nog een vliegtuig neer in het Alpenland. Hoeveel slachtoffers er daar vielen, is nog niet bekend.

Het eerste vliegtuig stortte zaterdagochtend neer in een bos in Hergiswil, in het kanton Nidwald, nabij Luzern. De hulpdiensten hadden moeite om de plaats van de crash te bereiken. Na de crash brak er brand uit in het bos en de brandweer moest een helikopter inzetten om de brand te blussen. Volgens de politie is het vliegtuigje helemaal uitgebrand.

In het vliegtuigje zaten twee volwassenen en hun twee kinderen. Zij overleefden de crash niet. De oorzaak is nog niet gekend.

Tweede crash

In het kanton Graubünden stortte zaterdagmiddag nog een vliegtuig neer. Het toestel crashte op de flanken van de berg Piz Segnas, op 2.540 meer hoogte. Dat meldt de lokale politie.

Hoeveel slachtoffers er zijn, kon de politie nog niet bekendmaken. De reddingsoperatie is volop aan de gang.