Op pad met het ‘nazoekteam’: vrijwilligers verlossen gewonde dieren uit hun lijden

Het is bronsttijd voor reeën en dan kijken ze niet naar links en rechts bij het oversteken. Gevolg? Veel dieren sterven in het verkeer of raken ernstig gewond in een botsing. Vrijwilligers van het zogenoemde ‘nazoekteam’ hebben het dezer dagen druk om gewond wild op te sporen en de dieren uit hun lijden te verlossen.