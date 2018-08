Kantelpunt in de match KAA Gent - Zulte Waregem. In de 54e minuut krijgen de Buffalo’s een strafschop na een domme overtreding van Derijck in de zestien meter. Yuya Kubo zet zich achter de elfmeter, maar Bossut kiest de goede hoek. Een misser die nog pijnlijker wordt als tien minuten later Derijck de score opent voor de bezoekers. Gelukkig voor Kubo scoort Jonathan David in de 95e minuut alsnog de gelijkmaker voor AA Gent.