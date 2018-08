Drie maanden nadat Jade (2) werd doodgereden ligt papa nog in ziekenhuis: “Hier zijn levens verwoest”

Erps-Kwerps / Kortenberg - Drie maanden nadat zijn tweejarig dochtertje Jade stierf door een tragisch ongeval met een vrachtwagen in Kortenberg, revalideert papa Hicham (38) nog altijd in het ziekenhuis. Zijn been werd geamputeerd. Omdat het gezin nu op zoek moet naar een aangepaste ­woning, hebben ­buren een benefiet georganiseerd. “Het verdriet om Jade zal nooit minder worden. Maar de warmte van al die mensen helpt enorm.”

Het gezin Benammar.

“24 uur op 24 worden we ermee geconfronteerd dat Jade weg is. Alles doet aan haar denken. We missen haar enorm. We moeten onze gedachten proberen te verzetten. Zeker Hicham, die zelf bij het ongeval betrokken was. Maar momenteel zitten we een beetje vast.”

De familie Benammar uit Kortenberg heeft het niet makkelijk. Drie maanden geleden – op 4 mei – sloeg het noodlot toe voor het gezinnetje van vier. Papa Hicham en zijn tweejarige dochter Jade liepen op het voetpad toen een truckerde controle over het stuur verloor, hen ramde en zichin een bankfiliaalboorde. “Hicham herinnert zich niets meer van het ongeval”, zegt mama Meriem (30). “Jade was op slag dood. Haar papa is zijn rechterbeen verloren en nu, drie maanden later, ligt hij nog steeds in het ziekenhuis van Pellenberg dag per dag te revalideren. Gelukkig gaat dat goed. Eerst voelde hij ook niets in zijn linkerbeen. Dat gaat al veel beter. Het is nu wachten tot de wonden van de amputatie genezen. Daarna kan een prothese volgen en hopelijk leert hij opnieuw wandelen.”

Weekends naar huis

Mama Meriem pendelt elke dag van hun woning in Kortenberg naar het revalidatieziekenhuis. “Mijn man vindt het enorm frustrerend dat hij nog niet naar huis kan komen. Hij zou graag in de weekends hier zijn, want nu zit hij daar alleen en kan hij niets anders doen dan nadenken. Dat is emotioneel niet goed voor hem, want daar word je depressief van. Het zou fijn zijn mochten we in de weekends samen zijn met ons ander dochtertje van anderhalf. Daar zouden we gelukkiger van worden.”

Maar Hicham kan nog niet haar huis, omdat hun woning niet voldoende is aangepast voor rolstoelgebruikers. Het gezin zou graag verhuizen, maar daar hebben ze centen voor nodig.

Hun buren besloten alvast in de bres te springen. Er werd een steungroep voor hen opgericht en zondag gaan ze onder meer spullen voor hen verkopen op de lokale rommelmarkt. “Het verdriet om Jade zal nooit minder worden”, zegt de mama. “Maar de warmte van al die mensen helpt ons enorm.”

Foto: Photo News

Epilepsieaanval?

Het onderzoek naar het tragische ongeval met de truck in Kortenberg loopt nog steeds. De betrokken vrachtwagenchauffeur (53) die het ongeval veroorzaakte, raakte zijn rijbewijs voorlopig kwijt. De man zou een epilepsiepatiënt zijn. Experten moeten nu uitzoeken of de chauffeur een aanval kreeg en of hij nog medisch geschikt is om ooit nog achter het stuur te kruipen.

De ouders van Jade hopen alvast dat er snel duidelijkheid komt. “Hij heeft dit wellicht niet expres gedaan. Maar ik vind dat je niet met zo’n gevaarte mag rijden als je medisch niet oké bent. Hier zijn mensenlevens vernietigd. Mijn dochter ben ik kwijt. Mijn man ligt nog steeds in het ziekenhuis. En mijn jongste dochter is gefrustreerd dat haar papa nog altijd niet thuis is”, aldus mama Meriem.