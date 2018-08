ANALYSE. Schieten op Yuya Kubo is te makkelijk, AA Gent heeft nood aan een vast middenveld

Yuya Kubo was bij AA Gent tegen Zulte Waregem (1-1) de Kop van Jut. Enkele dribbels waarbij hij zich vastliep en een gemiste strafschop wekten ergernis. Maar de prestatie van de Japanner doet een andere vraag rijzen: was het wel een goede keuze om centraal met twee offensieve middenvelders te spelen? On-Vanderhaeghes en helemaal niet overtuigend. AA Gent snakt al sinds de dip in Play-off 1 naar vastigheid op het middenveld.