Anderlecht-flop vindt bijna een jaar na vertrek eindelijk een club

Hij speelde bij Sevilla, Sporting Lissabon en Genoa alvorens hij in de zomer van 2016 bij Anderlecht belandde, maar Diego Capel kon nooit één pot breken in Brussel. Na amper één seizoen was de Spaanse vleugelspeler alweer weg en nu pas heeft een nieuwe club.

Capel kwam in totaal aan 986 minuten in 25 wedstrijden voor paars-wit. Daarin was de Spanjaard goed voor twee doelpunten en vier assists. De 30-jarige Capel vierde mee de titel onder René Weiler maar mocht in augustus 2017 opnieuw beschikken. Sindsdien speelde hij geen enkele wedstrijd meer.

Daar komt dit seizoen verandering in. Capel ondertekende namelijk een contract voor twee jaar bij Extremadura. Dat is een van de vier nieuwkomers in de La Liga 2, de Spaanse tweede klasse.