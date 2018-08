“Dode bij protesten in Iran”

Bij de nieuwe protesten in Iran is een dode gevallen. Dat meldt het Iraanse semi-officiële persbureau Fars. Een betoger werd in Karaj, op ruim 40 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Teheran, doodgeschoten door onbekenden in een voorbijrijdende auto. Daarnaast werden in Karaj en zijn omgeving minstens twintig actievoerders opgepakt.

Het is niet bekend of de daders al dan niet agenten of leden van de veiligheidsdiensten waren. Het overlijden wordt ook niet door officiële bronnen bevestigd.

De Iraanse staatsmedia bevestigden eerder deze week, nadat al dagenlang informatie daarover op sociale media was verschenen, dat in verschillende Iraanse steden opnieuw wordt geprotesteerd. De betogers uiten hun ongenoegen met de huidige economische crisis in het land. De beslissing van Verenigde Staten om zich terug te trekken uit het nucleair akkoord en de bijbehorende nieuwe economische sancties, baren de actievoerders bijkomende zorgen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag bestormden ongeveer 500 betogers nog een religieuze school in de stad Eshtehard. “Ze probeerden de poorten open te breken en voorwerpen in brand te steken”, werd Hojateslam Hindiani, de directeur van de school, door Fars geciteerd. “Ze kwamen aan met stenen en hebben alle vensters van de gebedszalen vernield en riepen slogans tegen het regime.”

De betogers werden uit elkaar gedreven door de oproerpolitie. Sommige manifestanten werden opgepakt. De huidige golf van protesten is al de derde van dit jaar. Eerder uitte de Iraanse bevolking al massaal haar ongenoegen in januari en juni.