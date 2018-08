Crossrolstoel helpt mindervaliden in het Zwin Natuur Park

Heist-aan-Zee / Knokke-Heist - Wie minder mobiel is hoeft daarvoor niet minder te kunnen genieten van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Daarvoor zorgde serviceclub Fifty-One Westkust met de Wombat, een rolstoel met brede banden waar zelfs het kleinste hoekje van het natuurpark mee te ontdekken is.

Een groot deel van het Zwin Natuur Park is te bezoeken voor mensen met mobiliteitsproblemen. Maar vanaf nu kunnen de moeilijkste duinengordels en zandbanken overwonnen worden met een Wombat. Dat is een rolstoel met brede banden die ook mensen die minder mobiel zijn toelaat om tot in het hartje van de Zwinvlakte te geraken.

De serviceclub Fifty-One Club Westkust heeft lang gezocht naar fondsen en mede dankzij concerten werd de aankoop mogelijk gemaakt. De Wombat is in bijzijn van gedeputeerde Guido Decorte overhandigd, en werd meteen ingezet voor een doorgedreven test.