Paardenbeul slaat opnieuw toe in Brecht: merrie sterft in armen van eigenares

Brecht - Een man of vrouw heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een merrie in Brecht zwaar mishandeld. Het dier overleed later op de dag aan haar verwondingen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Martine Saeys ontdekte zaterdagochtend hoe haar merrie Zarina in een plas bloed in de wei lag. Een snel opgeroepen dierenarts stelde vast dat de 20-jarige Friese merrie een snijwonde aan haar vagina en zware inwendige wonden had. Dat laatste wijst erop dat het dier eerst verdoofd werd, en vervolgens gepenetreerd met een groot rond voorwerp.

Later op de dag overleed het dier aan haar verwondingen in de armen van haar eigenares. Saeys diende klacht in bij de politie, die onderzoekt de zaak.

Dit soort feiten is jammer genoeg geen primeur in de regio: in de voorbije achttien maanden sloeg een dierenbeul ook al toe in Massenhoven en Rijkevorsel. En ook in Limburg en het Waasland worden al jarenlang met regelmaat soortgelijke feiten genoteerd.