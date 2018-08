Vrees voor 20 doden bij crash met vliegtuig uit WO II in Zwitserland

Bij de crash van een oldtimervliegtuig in de Zwitserse Alpen zijn zaterdag mogelijk tot 20 mensen om het leven gekomen. Het in het kanton Graubünden neergestorte toestel was een Junkers Ju-52 van het bouwjaar 1939, zo deelde de firma Ju-Air, gespecialiseerd in “belevingsvluchten”, in de nacht van zaterdag op zondag mee. Het vliegtuig heeft plaats voor 17 passagiers en drie bemanningsleden.

De politie van Graubünden bevestigt dat er een vliegtuigcrash plaatsvond op de westflank van de berg Piz Segnas, op een hoogte van zo’n 2.540 meter. De bergingswerkzaamheden worden zondag voortgezet. De politie gaf geen informatie over de oorzaak van de crash. Ju-Air is een vereniging van vrienden van de Zwitserse luchtmacht (VFL), die in 1981 drie afgedankte Ju-52’s overnam. De vliegtuigen worden gebruikt voor rondvluchten in de Alpen.

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw — JACDEC (@JacdecNew) 4 augustus 2018

Ju-Air Junkers Ju-52 departed Locarno Airport (LSZL) heading to Dubendorf (LSMD) near Zurich for a scenic flight with 17 passengers and 3 crew on board. No survivors found yet. Airborne rescue operations due to resume after sunrise. https://t.co/tekVXAMQk4 pic.twitter.com/hrbN41GDE6 — JACDEC (@JacdecNew) 4 augustus 2018

Eerder zaterdag stortte in Zwitserland, in de buurt van Hergiswil, zo’n 10 kilometer ten zuiden van Luzern, ook al een vliegtuigje neer. Een gezin met twee kinderen kwam om het leven.