Melania kiest kamp van NBA-ster LeBron James in vete met president Trump

Melania Trump wijst haar echtgenoot Donald terecht in zijn Twitter-vete met NBA-ster LeBron James Foto: if

Melania Trump heeft haar echtgenoot Donald terechtgewezen nadat de Amerikaanse president zich op Twitter laatdunkend had uitgelaten over NBA-ster LeBron James. Het is niet de eerste keer dat de First Lady zich distantieert van uitspraken van haar man.

Trump stuurde vrijdagavond tijdens de heruitzending van een interview van CNN-journalist Don Lemon met LeBron James een kleinerende tweet de wereld in: “Lebron (sic) James werd zonet geïnterviewd door de domste man op televisie, Don Lemon. Hij deed Lebron er slim uitzien, wat niet makkelijk is. I like Mike.” Met dat laatste zinnetje verwijst Trump naar de discussie over wie nu de beste basketbalspeler aller tijden is: James of Michael Jordan.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 augustus 2018

Aanleiding voor het interview was de feestelijke inhuldiging van de school voor 240 kansarme kinderen in de staat Ohio die James had gefinancierd. In het interview liet de basketbalspeler zich (niet voor het eerst) kritisch uit over Trump: “Ik heb sport in mijn leven ervaren als iets dat mensen met elkaar verbindt, maar Trump gebruikt sport om verdeeldheid te zaaien tussen blank en zwart.” Daarmee verwees James naar de heisa rond American football-spelers die uit protest tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen knielen tijdens het Amerikaanse volkslied, en de kritiek van Trump op de vele sportlui die weigeren gehuldigd te worden door de president.

Melania Trump spreekt steun uit voor James

De uithaal naar James kwam Trump (zoals wel vaker) op veel kritiek uit progressief Amerika staan, maar de opvallendste reactie kwam uit het Witte Huis zelf, toen First Lady Melania Trump haar woordvoerster haar steun voor de basketbalspeler liet uitspreken: “LeBron James werkt aan goede dingen voor onze volgende generatie en zoals altijd moedigt de presidentsvrouw iedereen aan om een open dialoog te voeren over zaken die kinderen vandaag aangaan.” Melania suggereerde in de persmededeling bovendien dat ze openstaat voor een bezoekje aan de school van James, “omdat dat kadert in haar eerdere trips door de VS om met kinderen te praten over hun welzijn.”

Het is niet de eerste keer dat Melania zich distantieert van uitspraken van haar man. Tijdens de heisa omtrent het scheiden van immigranten en hun kinderen, riep ze in een subtiele boodschap al op dat Amerika “een land moet zijn dat de wetten naleeft, maar ook een land dat beleid voert met een hart.” En eerder deze week sprak ook Ivanka Trump, de favoriete dochter van de president, zich uit tegen zijn vijandige uitspraken over de pers. Op een conferentie kreeg ze de vraag zij net als haar vader de media beschouwde als vijanden van het volk, en zei toen: “Neen, dat doe ik niet.”