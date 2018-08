Zomer van 2018 heeft nu al meer warme dagen dan legendarische zomer van 1976

De zomer van 2018 telt sinds zondag meer warme dagen dan de legendarische zomer van 1976. In Ukkel is zondag immers de 51ste zomerdag van dit jaar geteld, zo meldt weerman Frank Deboosere. In 1976 waren er in totaal 50 zomerdagen.

Sinds zaterdag hebben we officieel de tweede hittegolf van deze zomer te pakken. Dat is uitzonderlijk, aangezien het sinds 2006 geleden was dat we meer dan één hittegolf in eenzelfde jaar hadden.

LEES OOK. Officieel: tweede hittegolf in één zomer in ons land

Nu kunnen we een nieuw weerfeitje toevoegen aan de lijst. Zondag is het de 51ste zomerdag van het jaar. Een zomerdag is een dag waarop de maximumtemperatuur 25 graden Celsius of meer bedraagt. In een normale zomer hebben we zo’n 28 zomerdagen in Ukkel.

“Zaterdag hadden we exact 50 zomerdagen, dat was evenveel als in de grote zomer van 1976”, zegt weerman Frank Deboosere aan VRT. “Vanaf vandaag, zondag, kunnen we dus zeggen dat we de grote zomer van 1976 overtroffen hebben wat betreft het aantal zomerdagen.”

Een record is het (nog) niet: de zomer van 1947 telde maar liefst 66 zomerdagen. “Misschien halen we dat de volgende weken wel nog”, klinkt het.