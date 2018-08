GERUCHTEN. Manchester United aast op Rode Duivel, Hazard praat komende week met coach over toekomst

De transfermarkt draait nog steeds op volle toeren, ook in de Premier League. Daar zit mogelijk een verrassende transfer in de pijplijn: Toby Alderweireld (Tottenham) zou heel dicht zijn bij een overstap naar Manchester United. Maurizio Sarri, de nieuwe coach van Chelsea, heeft komende week dan weer gesprekken gepland met Eden Hazard. Onze nationale nummer tien staat immers in de belangstelling van Real Madrid, waardoor zijn toekomst op Stamford Bridge nog onzeker is.

Manchester United-coach José Mourinho wil een ervaren centrale verdediger naar Old Trafford halen en had vorig seizoen al zijn oog laten vallen op Toby Alderweireld. De Mancunians wilden toen niet beantwoorden aan de vraagprijs van zijn huidige club Tottenham - 75 miljoen euro - maar beide clubs zouden volgens The Mirror nu toch een overeenkomst gemaakt hebben. De Red Devils zouden 60 miljoen euro neertellen voor Mega Toby en volgens The Mirror zou de deal zelfs binnen de 48 uur helemaal rond kunnen zijn. De 29-jarige Alderweireld wordt dus mogelijk een ploegmakker van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini.

Hazard keert maandag terug naar Chelsea

Bij rivaal Chelsea is de toekomst van twee Rode Duivels nog onzeker. Sterkhouders Thibaut Courtois en Eden Hazard staan immers allebei op de radar van Real Madrid. Maurizio Sarri, de nieuwe trainer van The Blues, gaf bij zijn allereerste persconferentie enkele weken geleden al aan dat hij met beide spelers in een persoonlijk gesprek wil praten over hun toekomst bij de club. “Het zijn fantastische spelers en ik wil ze in mijn team houden”, vertelde de Italiaan tegenover The Mirror. Sarri zei daar ook dat hij afgelopen donderdag nog aan de telefoon hing met Hazard. “Hij vroeg of hij een dag later kon terugkeren naar de club, maandag in plaats van zondag. Daar heb ik hem toestemming voor gegeven. Over zijn toekomst hebben we nog niet gepraat.”