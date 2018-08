Rondwarende peuter in bebloede kleertjes leidt politie naar twee lijken

Een rondwarende peuter met bloedvlekken op zijn kleertjes heeft de politie van de Amerikaanse stad Birmingham deze week naar twee levenloze lichamen geleid. Het gaat om twee volwassenen van middelbare leeftijd.

De politie van Birmingham, een stad in de Amerikaanse staat Alabama, reageerde donderdag op een oproep over een peuter die alleen over straat liep. Toen enkele agenten daar aankwamen, troffen ze het kindje aan onder de bloedvlekken.

Volgens speurder Johnny Williams was het kind zelf niet gewond, maar kon het de politie wel naar een huis leiden. Daar lagen de levenloze lichamen van een man en een vrouw van middelbare leeftijd.

Het is nog niet duidelijk of het om de ouders van het kind gaat, zo zegt Williams. De zaak wordt wel behandeld als een tweevoudige moord. De politie voert een onderzoek.