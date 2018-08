Servische president vergelijkt Kroatië met Hitler-Duitsland

De Servische president, Aleksandar Vucic, heeft Kroatië vergeleken met het Duitsland ten tijde van Hitler. Hij verwees naar het einde van de Joegoslavische burgeroorlog (1991-1995) toen de Kroaten zowat 200.000 Serviërs verdreven. “Hitler wilde een wereld zonder joden, de Kroaten wilden een Kroatië zonder Serviërs”, aldus Vucic in enkele Servische media.

President Vucic sprak zondag met enkele Servische media, aan de vooravond van de herdenking van Operatie Storm (“Oluja”). Tijdens die militaire operatie, die plaatsvond van 4 tot 7 augustus 1995, verdreven de Kroaten ruim 200.000 Serviërs, een minderheid die al eeuwen in Kroatië woonde. Over het aantal doden dat daarbij viel, bestaat veel onduidelijkheid: sommige bronnen hebben het over honderden doden, andere over duizenden.

Vucic maakte zondag een vergelijking met nazi-Duitsland. “Hitler wilde een wereld zonder joden, de Kroaten wilden een Kroatië zonder Serviërs. In beide gevallen gaat het om een ‘Endlösung’. In beide gevallen worden de mensen die anders zijn, aangeklaagd omdat ze bestaan”, zo vergeleek de Servische president de Holocaust met de verdrijving van zijn landgenoten.

“De Kroaten bombardeerden de vluchtelingen, ze spuwden op de vluchtelingen en stenigden hen. Ze verkrachtten en vermoordden hen in hun huis of op straat. Ze probeerden een bloedbad aan te richten zodat geen enkele Serviër Kroatië zou verlaten zonder straf.”