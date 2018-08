Silvio Proto moet zich twee keer omdraaien bij nieuwe club Lazio

Silvio Proto stapte begin deze zomer verrassend over van het Griekse Olympiakos naar de Italiaanse topclub Lazio Roma. Onze landgenoot fungeert daar normaal als doublure van de Albanees Thomas Strakosha, maar mocht gisteren in een oefenduel tegen Arsenal tussen de palen staan. Het werd voor Proto geen geslaagde partij, want Lazio ging met 2-0 onderuit tegen de Gunners. Al kon de ex-doelman van Anderlecht, KV Oostende, Germinal Beerschot en La Louvière weinig beginnen tegen de goals van Nelson en Aubameyang.