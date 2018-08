Brussels Justitiepaleis pas tegen 2040 uit de stellingen: waarom duurt dat zo absurd lang?

Brussel - Het Brusselse Justitiepaleis staat al 30 jaar in de stellingen, en volgens Justitieminister Koen Geens zal dat nog minstens 20 jaar lang zo zijn. Een halve eeuw renovatiewerken en bijster weinig vooruitgang, dat leidt tot onbegrip bij vele betrokkenen. Maar waarom duren die werken nu eigenlijk zo lang?

De gevel van het Justitiepaleis staat al sinds 1987 in de stellingen, en minister van Justitie Koen Geens kondigde afgelopen donderdag nog aan dat dat nog tot minstens 2040 het geval zou zijn. Tot ergernis van Jean-Pierre Buyle, voorzitter van de orde van Franstalige en Duitstalige balies: “Er is 320 miljoen euro gevonden om het voormalige justitiepaleis van Antwerpen te renoveren en het nieuwe te bouwen, er zijn budgetten toegekend voor de justitiepaleizen van Brugge, Gent, Kortrijk, Bergen, Luik en Namen, maar er is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog bijna niets gedaan voor dat van Brussel.”

Foto: rdb

“Makkelijk 18 jaar verder”

Maar waarom duurt het nu allemaal eigenlijk zo lang? Advocaat Dirk Van Gerven, bestuurslid van de Poelaert Stichting die toeziet op de werken, gaf vanochtend meer uitleg in het Radio 1-programma ′De ochtend’. “We renoveren gevel per geval. Daarvoor moet telkens een openbare aanbesteding worden uitgeschreven, die twee tot vier jaar duurt. De werken zelf duren nog eens twee jaar per gevel. Dan zijn we makkelijk 18 jaar verder. Pas tegen 2040 zal het gebouw te zien zijn zonder stellingen.”

Het gebouw van architect Joseph Poelaert is bovendien beschermd. “Wie dat wil herstellen, moet daar op een bepaalde manier mee omgaan. Het gebouw ligt ook in Brussel, en voor die stad heeft men veel minder aandacht dan voor Gent of Antwerpen. Brussel zit nu eenmaal in een moeilijke politieke situatie: je moet de steun van Vlaanderen én van Wallonië hebben, en die is er onvoldoende.” Er is volgens Van Gerven ook te weinig steun van de federale regering: “Ik vrees dat die hier ook geen tijd of geld voor vindt of maakt. We hebben nood aan een minister die erin gelooft, iemand met een visie.”

Michel Van den Brande Foto: DVH

Michel Van den Brande

Het was niemand minder dan Michel Van den Brande van het Vier-programma ‘The Sky Is The Limit’ die in 1987 de stellingen rond het gebouw zette. Zeven jaar geleden moest hij ook 58.000 meter houten vloeren van die stellingen vervangen omdat ze door de vorst en wind “versleten waren”.

De kostprijs voor de renovatie van het Justitiepaleis zou zo oplopen tot 100 miljoen euro. Tot onbegrip van Van den Brande: “Ik zou al dat geld gebruiken om het nu in orde te krijgen, zo’n magnifiek monument met koepel en koeren! Want door te wachten lopen de kosten op: elk jaar komt er wel een scheur of barst bij, of valt er een plafond naar beneden.”