Dronken automobilist rijdt met hoge snelheid tegen afsluiting festival in Antwerpen

Antwerpen / Zwijndrecht - Een 41-jarige man uit Zwijndrecht heeft vrijdagnacht voor opschudding gezorgd ter hoogte van het festivalterrein van Linkerwoofer aan de Beatrijslaan op de Antwerpse Linkeroever.

“Rond het einde van de festivalavond reed hij met zijn auto met hoge snelheid tegen de afsluiting van het festivalterrein”, bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Onze mensen hebben de man onmiddellijk uit de auto gehaald.” De chauffeur bleek dronken te zijn en zijn rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. “De man raakte zelf lichtgewond”, aldus Lommaert.

Mogelijk raakte bij het de botsing nog een vrouw lichtgewond, zij bood zich later aan bij de politie en had schaafwonden. De vrouw in kwestie bleek echter te dronken om uit te leggen waar ze de verwondingen had opgelopen.