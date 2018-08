Anderlecht neemt het om 14u30 op tegen KV Oostende in haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Coach Hein Vanhaezebrouck heeft gekozen voor één wissel na de partij tegen KV Kortrijk van vorige week: de 19-jarige Sebastiaan Bornauw is ziek en zit zo niet eens op de bank. In zijn plaats komt Dennis Appiah in de ploeg.