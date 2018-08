Zware brand vernielt huis in Moorslede, brandweer kan hondje maar net redden

Moorslede - Een zware brand heeft een woning in Moorslede zondag volledig verwoest. De brandweer kon maar net een hond redden uit het brandende huis, enkele andere dieren kwamen wel om het leven.

Een voertuig vatte zondag brand in een zijstraat van de Iepersestraat in Moorslede, op de grens met Zonnebeke. Die brand sloeg ook over op een woning en een tweede wagen. De brandweer kwam ter plaatse en kon nog net een hond uit de woning redden, maar kon niet voorkomen dat de brand om zich heen greep: de veranda van de woning brandde volledig uit, de keuken raakte zwaar beschadigd. De brandweer verklaarde het huis onbewoonbaar. Ook het eerste voertuig brandde volledig uit, het andere raakte beschadigd.

Foto: bfr