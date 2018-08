Brigitte en haar gezin reden van België naar Spanje voor een deugddoende vakantie, om dan te ontdekken dat hun gehuurde villa niet bestaat

Alles was aanwezig om een zalige vakantie te beleven: schitterend zomerweer, het hele gezinnetje samen en een prachtige villa in Catalonië. Maar na een rit van dertien uur beseften de Belgische Brigitte en haar man dat ze in de val van oplichters waren getrapt. De villa die ze gedurende drie weken voor 3.785 euro hadden gehuurd, bestond niet.

Het begon allemaal een paar weken geleden, toen ze hun zomervakantie aan het plannen waren.

“Mijn partner is van Spaanse afkomst en hij dacht dat er op Spaanse websites betere deals te vinden waren”, vertelt Brigitte aan RTL Info. “Op de website Fotocasa kwamen we uiteindelijk een advertentie tegen voor een prachtige villa aan een verleidelijke prijs.”

Kopie van TripAdvisor

De advertentie deed hen al meteen wegdromen van een zalige vakantie. Een villa met vier slaapkamers, drie badkamers, een grote leefruimte en een zwembad… De foto’s zagen er veelbelovend uit.

“We hadden meteen beslist dat we onze vakantie daar wilden doorbrengen”, aldus Brigitte. “Vervolgens werden we omgeleid naar TripAdvisor, de bekende prijsvergelijkingswebsite voor hotels en restaurants.”

Alleen bleek de website helemaal niet die van TripAdvisor te zijn, maar een zéér vergelijkbare kopie. Maar… dat wist Brigitte pas zaterdag.

Boeking betaald en vertrokken op reis

Inmiddels had de Belgische vrouw het verblijf voor drie weken al betaald. “Op het moment van de boeking wilden we met een creditkaart betalen, maar de transactie lukte niet”, klinkt het. “We hebben toen de contactpersoon, de “eigenaar” van de villa, gebeld. Zij vertelde ons dat er geen probleem was en dat ze ons zou inboeken als we via overschrijving betaalden.”

Het gezin schreef 3.785 euro over, ontving een bevestiging van hun boeking en vertrok deze week met de auto naar de Spaanse gemeente Alella.

“Pure oplichterij”

Maar na een reis van 1.300 kilometer viel hun droom in diggelen. “Toen we daar aankwamen, kwamen we terecht bij een huis dat bewoond werd door een oude dame. Het was helemaal niet wat we gereserveerd hadden. Die villa bestaat niet en uiteraard konden wij de contactpersoon niet meer bereiken.”

Deze zaterdag stapte Brigitte naar de plaatselijke politie om klacht in te dienen. “Ik weet niet of het iets zal opleveren, maar we kunnen maar hopen van wel”, zegt ze. “We zijn hier nu met mijn 21-jarige dochter, mijn 17-jarige schoonzoon en mijn 8-jarige dochter. Hierna moeten we dus op zoek naar een slaapplaats.”

Normaal zouden er ook nog vier andere familieleden Brigitte en haar gezin achterna vliegen. “Maar aangezien de villa niet bestaat, zijn zij in ’s-Gravenbrakel gebleven”, zegt ze teleurgesteld.