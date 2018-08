Antwerpse fan ‘krijgt’ neuscorrectie door Die Antwoord

Rapper Ninja van Die Antwoord heeft zaterdagavond gestagedived op de Lokerse Feesten. Daarbij is hij geland in het aangezicht van een meisje uit Antwerpen. Resultaat: een gekneusde neus.

“Een neuscorrectie door Die Antwoord”, zo noemt ze het zelf. De Antwerpse Ines Wuytack stond zaterdagavond op de Lokerse Feesten vooraan voor het optreden van het Zuid-Afrikaanse rave- en hiphopcollectief, al wist ze als grote fan wat rapper Ninja élk optreden doet: stagediven.

Twee keer zelfs op de Kaai, en bij afsluiter Enter the Ninja nam hij een grote aanloop om vaart te maken. Om vervolgens vol in het aangezicht van Ines te landen. Het verdict: een gekneusde neus. Waarschijnlijk niet gebroken, al is dat nog niet helemaal zeker.

“Over vijf dagen wordt het verder geëvalueerd”, klinkt het. “Maar ik zit er niet mee: dit is een geweldig verhaal.”